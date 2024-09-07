خبر في الجول - حجازي يعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر منتخب مصر.. وحسام حسن يوافق

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:52

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - أحمد حجازي

اعتذر أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي عن عدم الاستمرار في معسكر منتخب مصر لمباراة بوتسوانا المقبلة.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

مصر

وعلم FilGoal.com أن أحمد حجازي اعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر منتخب مصر لظروف خاصة به.

وأن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن وافق على اعتذاره وتقبل أسبابه.

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ولم يشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي وظل على مقاعد البدلاء.

وأظهرت الكاميرات رفض حجازي لطلب حسام حسن منه المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد إصابة رامي ربيعة.

مما دفع حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بدلا من ربيعة.

وقال حسام حسن عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".

وأوضح "مراقبة دفاع كاب فيردي لمحمد صلاح أعطى الحرية لمحمد هاني وأحمد مصطفى زيزو في التقدم وتم استغلال ذلك بطريقة جيدة".

وكشف "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق".

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نادي نيس الفرنسي وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

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