سيجاور بنشرقي وتريزيجيه.. محمد صالح إلى الريان القطري

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد صالح - الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري ضم المدافع الفلسطيني محمد صالح.

ولم يعلن النادي عن قيمة أو مدة التعاقد.

وستكون تلك التجربة الثانية للدولي الفلسطيني في قطر بعدما لعب الموسم الماضي لصفوف معيذر.

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وانضم محمد صالح إلى نادي معيذر في دوري الدرجة الثانية القطري بعد 10 أشهر قضاهم اللاعب بدون ناد.

محمد صالح سبق ولعب في الدوري المصري بداية عبر بوابة النادي المصري من 2019 حتى 2021، قبل أن ينتقل إلى نادي القناة في الدرجة الثانية.

ومن القناة، انتقل صالح إلى إيسترن كومباني في الدوري الممتاز عام 2022 ومنه إلى الاتحاد السكندري الذي قضى معه الموسم الماضي كاملا.

صاحب الـ 31 عاما يلعب في صفوف منتخب فلسطين منذ عام 2016، ويعد أحد قادة منتخب الفدائي.

وكان صالح عنصرا أساسيا في تشكيل منتخب فلسطين خلال كأس آسيا الأخيرة، والتي تأهل فيها منتخب فلسطين إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

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ويحتل الريان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

الفريق المُلقب بـ "الرهيب" ضم منذ أيام محمود حسن "تريزيجيه" وكذلك أعاد المغربي أشرف بنشرقي لصفوفه مرة أخرى.

ويضم الفريق في صفوفه كل من البرتغاليان أندري أمارو ودييجو أمارو والبلجيكي جوليان دا سارت ولاعب الوسط البرازيلي تياجو مينديش وتريزيجيه وبنشرقي والبرازيليان جابريل بيريرا وروجر جيديش بالإضافة للإسباني رودريجو.

محمد صالح - الريان القطري الدوري القطري
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