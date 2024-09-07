مغربي جديد مع أحمد عبد القادر.. يوسف سفري مديرا فنيا لنادي قطر

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

يوسف سفري - نادي قطر

أعلن نادي قطر الذي يضم أحمد عبد القادر تعيين المغربي يوسف سفري مديرا فنيا للفريق.

ويعوض سفري مواطنه يوسف النوبي الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرا.

وسبق أن قاد سفري نادي قطر في ولاية أولى بين 2021 و2023.

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ويحتل نادي قطر المركز الرابع في مرحلة المجموعات من كأس قطر بعد الخسارة من الدحيل بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

ويستعد الفريق لمواجهة الشحانية في الجولة الثانية من المسابقة بمشاركة أساسية من أحمد عبد القادر.

ويحتل نادي قطر المركز التاسع في ترتيب الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

المدرب المغربي قاد نادي قطر في ولاية أولى أدار خلالها 60 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 28.

كما سبق أن عمل مدربا مساعدا في الرجاء المغربي خلال 3 مرات سابقة رفقة جمال السلامي وباتريس كارتيرون وخوان كارلوس جاريدو.

يذكر أن سفري سبق أن قاد في ولايته الأولى لنادي قطر تدريب يوسف أيمن لاعب الأهلي الجديد.

واعتمد خلال تلك الفترة على اللاعب القطري في مركز الظهير الأيمن بجانب مشاركته كقلب دفاع. (تعرف على يوسف أيمن من هنا)

نادي قطر يوسف سفري أحمد عبد القادر
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