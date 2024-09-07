سلة - الاتحاد يتعاقد مع ياسين عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

ياسين ياسر عبد الوهاب

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق.

وكتب الاتحاد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع اللاعب ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب نادي الزمالك السابق للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة".

وشدد أن حازم الرجال أمين صندوق النادي اتفق مع اللاعب على كافة بنود عقده.

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ويجيد ياسين اللعب في مركز صانع الألعاب "1"، وقد أبدى أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.

ويعد ياسين نجل ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق السلة في الزمالك سابقا.

وسافر ياسين في 2022 إلى أمريكا من أجل استكمال تعليمه بالإضافة إلى لعبه كرة السلة.

وعاد ياسين مرة أخرى إلى الزمالك في الموسم الماضي، لكن رحل بدون مقابل عقب انتهاء الموسم.

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