"تركت إرثا عظيما اليوم وللأجيال القادمة".. رسالة مؤثرة من ميسي لـ سواريز في وداعيته الدولية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:17

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي ولويس سواريز في حفل الكرة الذهبية

بعث ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين برسالة خاصة لـ لويس سواريز في مباراته الأخيرة دوليا بقميص منتخب أوروجواي.

وخاض سواريز آخر مباراة له بقميص السيلستي في مواجهة باراجواي بالجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحظي هداف أوروجواي التاريخي بوداعية عقب نهاية المباراة في ملعب سينتيناريو، وظهر سواريز متأثرا وبكى بعد سماع رسالة زميله في إنتر ميامي الأمريكي.

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وجاءت رسالة ميسي لسواريز

"مرحبا أيها السمين، أردت أن أكون حاضرا وأسجل هذا الفيديو في مثل هذا اليوم المهم بالنسبة لك ولعائلتك ولشعب أوروجواي ولمشجعي كرة القدم بشكل عام".

"لقد قدمت دائما كل ما لديك، وحتى اليوم الأخير. وكنت محظوظا للعب بجوارك، وأعلم أنه من الصعب اتخاذ هذا القرار، لأنني أعلم ماذا يعني لك أن تلعب لمنتخب أوروجواي".

"أتمنى أن تستمع بتلك اللحظات، لأنك تستحق أكثر بسبب كل ما قلته من قبل، قدمت كل شيء لهذا الفريق، دائما ما فعلت ذلك حتى اليوم الأخير".

"أنت تترك إرثا عظيما للناس اليوم وللأجيال القادمة، وهذا يوم مهم للغاية في مسيرتك، ولديك سنوات عديدة في كرة القدم، سنعود للعب سويا في نفس الفريق ونستمتع بكل يوم".

"آمل أن تستمتع بهذه الليلة مع أحبائك وجميع من كانوا بجوارك دائما، أحبك كثيرا، إلى اللقاء".

تعادل منتخب أوروجواي مع باراجواي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك سواريز في المباراة بشكل أساسي ولعب دقائقها بالكامل وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 85.

سواريز صاحب الـ 37 عاما لعب 142مباراة بقميص أوروجواي وخلالها سجل 69 هدفا وصنع 39 آخرين وتوج ببطولة كوبا أمريكا 2011.

ويلعب لويس سواريز حاليا مع فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي بعد مسيرة حافلة في أوربوا مع ليفربول وبرشلونة وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام وغيرهم بقارة أمريكا الجنوبية.

التعادل رفع رصيد أوروجواي للنقطة 14 في المركز الثاني خلف الأرجنتين، بينما ارتفع رصيد باراجواي للنقطة السادسة في المركز السابع المؤهل للملحق.

وسيلعب منتخب أوروجواي مباراته المقبلة ضد فنزويلا يوم الأربعاء 11 سبتمبر، بينما يلتقي منتخب باراجواي مع البرازيل بنفس اليوم.

ليونيل ميسي لويس سواريز أوروجواي تصفيات كأس العالم 2026
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