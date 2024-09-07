البقاء في المنزل أفضل؟ كالتشيو ميركاتو تكشف طلبات رابيو الضخمة للانضمام لأي ناد

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

يصمم أدريان رابيو لاعب يوفنتوس السابق على طلباته الضخمة من أجل الانضمام إلى أي ناد خلال الوقت الحالي.

أدريان رابيو

النادي : لاعب حر

وانتهى عقد اللاعب الفرنسي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي ورفض تجديد عقده، والآن يحق له الانضمام إلى أي ناد حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مصمم على الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو أخرى كمقدم تعاقد.

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وأفاد الموقع أن رابيو رفض عروضا للانضمام إلى يوفنتوس مرة أخرى وميلان وأندية من تركيا.

وزعم الموقع أن رابيو لم يقتنع براتب 7.5 مليون يورو في العام من يوفنتوس، وأيضا 5.5 مليون يورو كراتب سنوي من ميلان.

وعبر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عدم قدرته على ضم رابيو وهو لا يلعب في فريق.

وتعتبر والدة رابيو هي التي تتحكم في كل شيء تخص مستقبله، خاصة أنها وكيلة أعماله.

ولعب رابيو مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي 35 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

أدريان رابيو الدوري الإيطالي الدوري التركي يوفنتوس ميلان
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