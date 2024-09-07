المنتخب يعلن تشخيص إصابتي مصطفى محمد ومرموش

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش

كشف منتخب مصر تشخيص إصابتي مصطفى محمد وعمر مرموش بعد مباراة كاب فيردي.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

مصر

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة مصطفى محمد عبارة في العضلة الخلفية.

بينما إصابة عمر مرموش عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

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أما الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدي يعاني من إجهاد عضلي.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من مصطفى محمد وعمر مرموش من مواجهة بوتسوانا المقبلة بسبب الإصابة.

مرموش سجل الهدف الثاني لمصر ضد كاب فيردي بصناعة من مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نادي نيس الفرنسي وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

عمر مرموش مصطفى محمد منتخب مصر
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