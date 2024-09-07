سيزامل تريزيجيه.. الريان يعلن ضم بنشرقي

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

أشرف بن شرقي صفقة الزمالك الجديدة

أعلن نادي الريان القطري تعاقده مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بنشرقي سيعلب مجددا في الريان بعدما لعب بقميصه في الموسم المنصرم قبل أن يرحل لانتهاء عقده.

وكشف الريان القطري عن تعاقده مع أشرف بنشرقي بشكل رسمي لمدة موسم واحد.

وانضم بنشرقي للريان ليزامل النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المنضم حديثا معارا من طرابزون سبور التركي.

FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى أن بنشرقي سافر إلى قطر لتلقيه عرضين للانتقال إلى أحدهما في الفترة المقبلة.

وذكر أيضا FilGoal.com أن الريان كان ضمن العرضين، ويريد استعادة اللاعب مرة أخرى.

الزمالك كان من المهتمين بعودة نجمه السابق ولكن المفاوضات توقفت لينتهي المطاف باللاعب في صفوف الريان.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق عن توقف المفاوضات قليلا معه.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توقفنا قليلا عن المفاوضات مع بنشرقي منذ فترة بسبب رفض اللاعب تقليل راتبه السنوي".

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

بنشرقي
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