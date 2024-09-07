خبر في الجول - يعطل ضم أوجولا.. يوسف أسامة يرفض الخروج من بيراميدز في صفقة تبادلية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 16:46

كتب : عمرو نبيل

يوسف أسامة نبيه - بيراميدز

يرفض يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز الخروج في صفقة تبادلية من الفريق خلال الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن رفض اللاعب الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا بصيغة صفقة تبادلية يعطل انضمام صديق أوجولا لبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز قد اجتمعوا مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا من أجل حسم الصفقة مقابل انضمام أربعة لاعبين من بيراميدز لصفوف سيراميكا كليوباترا في المقابل من ضمنهم يوسف أسامة ولكن الأخير يرفضل الخروج حتى الآن.

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صاحب الـ 24 عاما انضم لبيراميدز في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك بداية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب في 14 مباراة خلال الموسم الأول له مع بيراميدز وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وتوج بيراميدز بكأس مصر ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي، بينما أنهى بالدوري بالمركز الثاني.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد أعلن أول صفقاته بدل يوسف إبراهيم "أوباما" في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

يوسف أسامة نبيه بيراميدز
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