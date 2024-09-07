موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لضم كيميتش مجانا

يخطط نادي برشلونة لضم جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بشكل مجاني.

وينتهي تعاقد كيميتش مع العملاق البافاري في صيف 2025.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يخطط لضم كيميتش الصيف المقبل بشكل مجاني عقب نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة ذاتها إلى أن هانز فليك مدرب برشلونة متمسك بضم كيميتش إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

كيميتش أكد أن جميع الأبواب مفتوحة سواء للرحيل أو البقاء وتجديد العقد مع بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كيميتش لموقع أبيندزيتونج: "التجديد؟ يمكن التحدث بشكل معقول، جميع الأبواب مفتوحة".

وأضاف "بشكل عام، أشعر براحة حقيقية هنا، جميع أطفالي ولدوا هنا، وقمنا ببناء منزل".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع، الموسم الماضي لم يكن ناجحا جدا، وهذا ليس ما نريده أنا وبايرن، الآن أنا جائع ومفعم بالطاقة".

ويبدو أن كيميتش يتفق مع ماكس إيبيرل المدير الرياضي للنادي الألماني.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد من قبل: "مستقبل كيميتش؟ بالطبع لا يزال مفتوحا معنا".

واختتم "يتبقى لكيميتش عام واحد في عقده، واتفقنا على أن نتحدث مع بعضنا البعض لاحقا حول هذا الأمر".

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان من المهتمين بضم كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.