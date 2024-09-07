بارالمبياد باريس – الخامسة لمصر.. محمد صبحي يحصد فضية رفع الأثقال
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 16:15
كتب : FilGoal
حصل محمد صبحي على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال ببارلمبياد باريس 2024.
ونافس صبحي في وزن 88 كجم وحصل على المركز الثاني.
يان بانبان الصيني كان هو الحاصل على الميدالية الذهبية وحقق رقما قياسيا في البارلمبياد برفع وزن 242 كجم.
ونجح صبحي في رفع وزن 224 كجم ليضمن الميدالية الفضية.
بينما حصل الأوكراني يوري بابيينيتس على الميدالية البرونزية.
الميدالية كانت هي الخامسة لمصر في بارالمبياد باريس 2024 والفضية الثانية، بينما حصلت البعثة المصرية على ميداليتين ذهبيتين إضافيتين وواحدة برونزية.
وتحتل البعثة المصرية المركز 39 في بارالمبياد باريس 2024 حتى الآن.
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