منتخب مصر يستدعي أحمد عيد تحضيرا لمواجهة بوتسوانا

استدعى منتخب مصر، أحمد عيد لاعب المصري للتواجد ضمن معسكره تحضيرا لمواجهة بوتسوانا.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا 2025.

وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري استدعاء أحمد عيد لاعب المصري لصفوف معسكر الفراعنة.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد مصطفى ومرموش من مواجهة بوتسوانا بعد أن أثبتتت الفحوصات عدم قدرتهما على المشاركة في المباراة.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة كاب فيردي.

مرموش كان قد سجل الهدف الثاني لمصر ضد كاب فيردي بصناعة من مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر كانت قد شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نيس وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.