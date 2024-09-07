أبو العلا يكشف موقف محمد حمدي ورامي ربيعة من مواجهة بوتسوانا

كشف محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن موقف محمد حمدي ورامي ربيعة من مواجهة بوتسوانا.

محمد حمدي النادي : بيراميدز رامي ربيعة النادي : الأهلي

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة كاب فيردي.

وقال أبو العلا عبر المركز الإعلامي لمنتخب مصر: "إصابة محمد حمدي ورامي ربيعة عبارة عن إجهاد عضلي وسيكونا جاهزين لمواجهة بوتسوانا".

وكان عمر مرموش ومصطفى محمد قد استبعدا من المباراة بسبب الإصابة، بينما قرر الجهاز الفني ضم أحمد عيد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر كانت قد شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نيس وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.