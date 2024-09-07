سموحة يضم موهبة جديدة من الدرجة الثانية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 15:23

كتب : رضا السنباطي عمرو نبيل

محمد سعيد جهينة - مركز شباب القزازين

واصل نادي سموحة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضم مواهب أندية الدرجة الثانية.

وتعاقد سموحة مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وحصل سموحة على الاستغناء الخاص بجهينة مقابل دفع 700 ألف جنيه مصري حصل عليهم مركز شباب القزازين.

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جهينة ساهم في حصول فريقه على وصافة المجموعة الخامسة في الموسم المنصرم خلف المنصورة الذي تأهل لدوري المحترفين.

جهينة صاحب الـ24 عاما كان قريبا من الانتقال لحرس الحدود في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

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وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

وكان بروكسي قد ودع منافسات كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة من الزمالك 5-2.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.

ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.

إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.

نادي سموحة الدرجة الثانية ميركاتو
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