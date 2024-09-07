خبر في الجول - استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من مواجهة بوتسوانا

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من مصطفى محمد وعمر مرموش من مواجهة بوتسوانا المقبلة بسبب الإصابة.

مصطفى محمد النادي : نانت عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت مصر

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المباراة

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد مصطفى ومرموش من مواجهة بوتسوانا بعد أن أثبتتت الفحوصات عدم قدرتهما على المشاركة في المباراة.

مرموش كان قد سجل الهدف الثاني لمصر ضد كاب فيردي بصناعة من مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة مصر كانت قد شهدت أيضا عدم انضمام محمد عبد المنعم بسبب توقيعه مؤخرا مع نيس وقرر الجهاز الفني عدم ضم لاعب بديل بدلا منه.

وتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.