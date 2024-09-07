ضربة جديدة لـ ريال مدريد.. إصابة أردا جولر مع تركيا

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا وجورجيا - يورو 2024

تعرض أردا جولر لاعب ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده تركيا ضد ويلز.

وتعادل منتخب تركيا مع ويلز بدون أهداف في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وفي الشوط الثاني من المباراة تعرض أردا جولر للإصابة ليطلب الاستبدال وخرج وهو يعرج على قدمه.

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إصابة جولر هي بمثابة ضربة جديدة لخط وسط ريال مدريد الذي يعاني بالفعل من العديد من الإصابات.

وانضم جولر إلى كل من أورلين تشواميني وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا المصابين من وسط الملعب.

ومن المفترض أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات اليوم السبت من أجل الوقوف على قوة إصابته.

ويملك حاليا ريال مدريد في خط وسطه لاعبين فقط متاحين للمشاركة مع إصابة باقي اللاعبين وهما لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي.

ريال مدريد أيضا يعاني من العديد من الإصابات في خط الدفاع بعد إصابة فيرلان ميندي وإدير ميليتاو وخيسوس فاييخو واللاعب الشاب رامون ياكوبو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في المباراة الأولى بعد نهاية فترة التوقف الدولي على ملعب أنويتا.

وبدأ ريال مدريد الدوري الإسباني بفوزين وتعادلين، بينما توج بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا.

أردا جولر ريال مدريد
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