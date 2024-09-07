تقرير: انتقال أوناجم للدوري الليبي مهدد بالفشل

تلقى المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك والوداد السابق عرضا من أجل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الليبي.

وبات أوناجم لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع نادي الوداد ورحيله عن صفوف الفريق.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن أوناجم تلقى عرضا من أجل الانتقال لنادي المدينة الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن أوناجم توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الانتقال إلى نادي المدينة بداية من الموسم المقبل.

لكن النادي الليبي عاد وطلب من أوناجم تخفيض مستحقاته عقب الاتفاق الأول الذي تم بينهما.

وذكرت التقارير ذاتها أن أوناجم يخضع لبرنامجي تأهيل مع مدرب خاص في الوقت الحالي في انتظار حسم مستقبله.

صاحب الـ32 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات وحقق معه العديد من البطولات أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021 وحقق معه 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.