مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا يونانيا لضم أسامة فيصل

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:33

كتب : عمرو نبيل

أسامة فيصل - البنك الأهلي - الداخلية

كشف مصدر من نادي البنك الأهلي عن تلقي ناديه عرضا من أحد أندية الدوري اليوناني لضم أسامة فيصل.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وشارك فيصل مؤخرا رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com : "تلقينا عرضا من أحد أندية الدوري اليوناني لضم أسامة فيصل. الأيام المقبلة ستشهد حسم مصير اللاعب".

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وكانت قد انتشرت أنباء عن اقتراب أسامة فيصل من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

لكن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي نفى الأنباء المتداولة عن اقتراب أسامة فيصل مهاجم الفريق من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "أسامة فيصل غير معروض للبيع ولن يرحل عن صفوف البنك الأهلي".

وبسؤاله عن سر التعاقد مع أحمد ياسر ريان أوضح "الفريق يدعم صفوفه ليكون أقوى وعلى أعلى مستوى".

وأوضح "بعد سفر أسامة فيصل للمشاركة في الأولمبياد تأثر الفريق من الناحية التهديفية بسبب الاعتماد على ياو أنور وهو لا يلعب مهاجم صريح".

وشدد "انضمام أحمد ياسر ريان لا يعني التخلي عن أسامة فيصل، والثنائي سيتم الاعتماد عليه".

وأبدى رئيس نادي البنك الأهلي اندهاشه قائلا: "أتعجب من أنباء إتمام الاتفاق مع الأهلي لرحيل أسامة فيصل ولم يحدث أي تواصل بيننا وحتى وإن حدث فنحن متمسكون باللاعب ولا نية لرحيله".

واختتم أشرف نصار تصريحاته "التعاقد مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان تدعيم قوي، وتواجد سامي الشيشيني كمدير للكرة خطوة جيدة لنا ومتأكد أنه سيصنع الفارق مع طارق مصطفى".

وكان أسامة فيصل -23 عاما- قد لعب 25 مباراة مع فريق البنك الأهلي هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفا واحدا.

فيما سجل أحمد ياسر ريان 35 هدفا وصنع 4 مع سيراميكا في 91 مباراة بجميع المسابقات خلال فترتين.

وسبق أن لعب من قبل لصفوف الأهلي والجونة وألتاي التركي.

وساهم ريان في تحقيق سيراميكا كليوباترا للقب كأس الرابطة هذا الموسم.

وسبق أن حقق 4 ألقاب مع الأهلي، وفاز مع منتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019.

أسامة فيصل البنك الأهلي
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