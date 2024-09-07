النجم الساحلي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي السابق

أتم نادي النجم الساحلي إجراءت التعاقد مع المهاجم التونسي فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق.

فراس شواط النادي : النجم الساحلي النجم الساحلي

وانضم شواط لنادي النجم الساحلي في صفقة انتقال حر بعدما خاض تجربة قصيرة مع المحرق البحريني.

وأعلن النجم الساحلي تعاقده بشكل رسمي مع فراس شواط لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

فراس شواط بدأ مسيرته مع الصفاقسي الذي حمل ألوانه فريقه الأول بين عامي 2017- 2022.

وفي يناير 2022 انتقل فراس شواط للدوري السعودي وتحديدا نادي أبها الذي أكمل معه الموسم معارا من الصفاقسي.

وعاد شواط إلى الصفاقسي لكنه قرر فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

شواط انضم إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم قبل الماضي (2022-2023) ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.

ولكن المهاجم التونسي قرر فسخ تعاقده مع الإسماعيلي أيضا لعدم حصوله على مستحقاته المالية، لينتقل بعذ ذلك إلى المحرق البحريني قبل العودة إلى الدوري التونسي من بوابة النجم الساحلي.