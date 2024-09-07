بنتايك يفتتح سجله التهديفي.. الزمالك يفوز على راية بثلاثية ودية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

الزمالك ضد راية

حقق الزمالك فوزا وديا على فريق راية ضمن معسكر برج العرب الاستعدادي للموسم الجديد.

سجل ثلاثية الأبيض كل من سامسون أكينيولا ومحمود بنتايك وحسام أشرف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد السيد – حسن أبو المعاطي – أحمد مجدي – محمود بنتايك.

الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – مهاب ياسر.

الهجوم: حازم أسامة – سامسون أكينيولا – حسام أشرف.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق سامسون أكينيولا من ركلة جزاء ليفتتح سجله التهديفي بقميص الأبيض.

وأضاف بنتايك الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء.

وقلص راية الفارق قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بتقدم الأبيض بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني سجل حسام أشرف الهدف الثالث للزمالك.

وتمكن راية من تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة لتنتهي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة ودية جديدة مساء اليوم ضم الشرطة العراقي في تمام السادسة والنصف مساء بمجموعة أخرى من اللاعبين.

ويختتم الزمالك معسكره ببرج العرب مساء اليوم عقب مباراة الشرطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 14 سبتمبر الجاري.

الزمالك راية
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