مواعيد مباريات السبت 7 سبتمبر والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر.. وهولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات الهامة على المستوى الدولي حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com: مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

وتستكمل اليوم مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتقام اليوم مباراة بوتسوانا أمام موريتيانيا ضمن المجموعة التي تضم منتخب مصر في التصفيات الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره أمس الجمعة بالفوز على كاب فيردي بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الأولى.

وعلى المستوى الأوروبي تقام عدد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، أبرزها هولندا أمام البوسنة والهرسك، وألمانيا ضد المجر.

فيما يلعب نادي قطر بقيادة المحترف المصري أحمد عبد القادر ضد الشحانية في كأس نجوم قطر.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات كأس إفريقيا

موريتانيا × بوتسوانا.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 7:00 مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 2.

الكاميرون × نامبيبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 7:00 مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 5.

نيجيريا × بنين.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 7:00 مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 6.

دوري الأمم الأوروبية

هولند × البوسنة والهرسك..تقام المباراة في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 2.

ألمانيا × المجر.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 1.

كأس نجوم قطر

الشحانية × نادي قطر.. .تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 6:30 مساء.. وتذاع على قنوات الكاس.

الريان × العربي.. .تقام المباراة في تمام الساعة الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع على قنوات الكاس.