بعد 15 عاما مع بلباو.. مونياين ينتقل إلى سان لورينزو

أعلن نادي سان لورينزو الأرجنتيني تعاقده مع إيكر مونياين لاعب أتلتيك بلباو السابق.

ووقع مونياين على عقد لمدة موسم واحد فقط مع الفريق الأرجنتيني.

صاحب الـ 31 عاما كانقد رحل عن بلباو بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وسيخوض مونياين تجربته الأولى خارج قارة أوروبا وخارج أتلتيك بلباو الذي لعب معه منذ بداية مسيرته كلاعب شاب ولمدة 15 عاما في الفريق الأول.

مونياين شارك لأول مرة مع بلباو في موسم 2009/2010 واستمر مع الفريق الأول لبلباو حتى نهاية الموسم الماضي.

وخلال مسيرته مع بلباو شارك النجم الإسباني في 560 مباراة وخلالها سجل 76 هدفا وصنع 70.

وتوج مونياين برفقة بلباو بلقب كأس ملك إسبانيا مرة، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرتين.

قائد بلباو السابق لعب مباراتين بقميص منتخب إسبانيا الأول كان آخرها ضد مالطا عام 2019.

ويحتل سان لورينزو المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني من 12 مباراة.