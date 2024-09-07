خبر في الجول - الحزم السعودي يرغب في ضم كهربا.. وموقف الأهلي واللاعب

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

يرغب نادي الحزم السعودي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري يلو السعودي (الدرجة الثانية) حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الحزم السعودي طلب التعاقد مع كهربا لتدعيم هجوم الفريق الذي يسعى للعودة للدوري السعودي للمحترفين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الحزم السعودي يرغب في ضم كهربا.. وموقف الأهلي واللاعب صاروخية رودريجو تقود البرازيل للفوز على إكوادور.. وتعادل مفاجئ لـ كولومبيا ليلة وداع سواريز.. أوروجواي تتعادل مع باراجواي بدون أهداف بمشاركة عبد المنعم.. نيس يهزم أجاكسيو وديا

وأبدى كهربا موافقته على الرحيل لنادي الحزم بسبب مرور اللاعب بضائقة مالية، عقب حصوله على جزء كبير من مستحقاته لدى الأهلي لتسديد الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك.

في المقابل سيناقش الأهلي طلب الحزم التعاقد مع كهربا، لكنه يشترط إتمام الاتفاق مع مهاجم جديد قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وسبق لكهربا ارتداء قميص اتحاد جدة السعودي من عام 2016 حتى 2018.

وخاض كهربا مع الاتحاد 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج كهربا مع الاتحاد بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.

كهربا لاعب الأهلي الحالي سدد قيمة الغرامة الموقعة عليها بعد شكوى الزمالك بشأن فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد.

وكان كهربا رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 14 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وخاض كهربا الموسم المنصرم 35 مباراة سجل خلالها 13 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وعادل كهربا سجله التهديفي الأفضل مع الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ سجل في موسم 2022-23، 13 هدفا مع الأهلي بجميع المسابقات أيضا.

كهربا ميركاتو الأهلي الحزم السعودي
نرشح لكم
خبر في الجول - يعطل ضم أوجولا.. يوسف أسامة يرفض الخروج من بيراميدز في صفقة تبادلية أبو العلا يكشف موقف محمد حمدي ورامي ربيعة من مواجهة بوتسوانا خبر في الجول - استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من مواجهة بوتسوانا بنتايك يفتتح سجله التهديفي.. الزمالك يفوز على راية بثلاثية ودية مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف مصطفى محمد وربيعة وموعد السفر مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كارلوس ستراندبيرج إبراهيم حسن: كوفئنا على الصعوبات وما تحملناه من ضغوط الدرندلي: بداية منتخب مصر موفقة ونأمل أن يكون القادم أفضل.. وموعد انتخابات اتحاد الكرة
أخر الأخبار
سيزامل تريزيجيه.. الريان يعلن ضم بنشرقي 20 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - يعطل ضم أوجولا.. يوسف أسامة يرفض الخروج من بيراميدز في صفقة تبادلية 33 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لضم كيميتش مجانا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
بارالمبياد باريس – الخامسة لمصر.. محمد صبحي يحصد فضية رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
منتخب مصر يستدعي أحمد عيد تحضيرا لمواجهة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
أبو العلا يكشف موقف محمد حمدي ورامي ربيعة من مواجهة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
كما انفرد في الجول - عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي معارا من فنربخشة ساعة | المحترفون
سموحة يضم موهبة جديدة من الدرجة الثانية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته