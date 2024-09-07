خبر في الجول - الحزم السعودي يرغب في ضم كهربا.. وموقف الأهلي واللاعب

يرغب نادي الحزم السعودي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري يلو السعودي (الدرجة الثانية) حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الحزم السعودي طلب التعاقد مع كهربا لتدعيم هجوم الفريق الذي يسعى للعودة للدوري السعودي للمحترفين.

وأبدى كهربا موافقته على الرحيل لنادي الحزم بسبب مرور اللاعب بضائقة مالية، عقب حصوله على جزء كبير من مستحقاته لدى الأهلي لتسديد الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك.

في المقابل سيناقش الأهلي طلب الحزم التعاقد مع كهربا، لكنه يشترط إتمام الاتفاق مع مهاجم جديد قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وسبق لكهربا ارتداء قميص اتحاد جدة السعودي من عام 2016 حتى 2018.

وخاض كهربا مع الاتحاد 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج كهربا مع الاتحاد بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.

كهربا لاعب الأهلي الحالي سدد قيمة الغرامة الموقعة عليها بعد شكوى الزمالك بشأن فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد.

وكان كهربا رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 14 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وخاض كهربا الموسم المنصرم 35 مباراة سجل خلالها 13 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وعادل كهربا سجله التهديفي الأفضل مع الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ سجل في موسم 2022-23، 13 هدفا مع الأهلي بجميع المسابقات أيضا.