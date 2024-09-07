صاروخية رودريجو تقود البرازيل للفوز على إكوادور.. وتعادل مفاجئ لـ كولومبيا

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

هدف رودريجو - البرازيل ضد الإكوادور

حقق منتخب البرازيل الفوز على الإكوادوربهدف دون مقابل في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف البرازيل الوحيد اللاعب رودريجو في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد البرازيل للنقطة 10 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إكوادور عند النقطة 8 في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل منتخب كولومبيا مع بيرو بهدف لكل فريق.

تقدم أليكساندر كاليناس لبيرو في الدقيقة 68 مستغلا عرضية مرت من الدميع ليقابل الكرة بقدمه في الشباك.

وتعادل لويس دياز لكولومبيا في الدقيقة 82 برأسية متابعا رأسية أخرى من جون دوران.

التعادل رفع رصيد كولومبيا للنقطة 13 في المركز الثالث بالتصفيات، كما ارتفع رصيد بيرو للنطقة الثالثة فقط في المركز العاشر والأخير بثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة لكأس العالم 2026، بنيما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق مع منتخبات من قارة أخرى من أجل إمكانية التأهل.

الإكوادور البرازيل
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