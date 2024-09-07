صاروخية رودريجو تقود البرازيل للفوز على إكوادور.. وتعادل مفاجئ لـ كولومبيا
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 14:00
كتب : FilGoal
حقق منتخب البرازيل الفوز على الإكوادوربهدف دون مقابل في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل هدف البرازيل الوحيد اللاعب رودريجو في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بهدف رودريغو الرائع 🤩⚽️#البرازيل تكسب #الإكوادور ✅#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#البرازيل_الإكوادور | #SSC pic.twitter.com/W0uVbVEq0U— SSC (@ssc_sports) September 7, 2024
الفوز رفع رصيد البرازيل للنقطة 10 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إكوادور عند النقطة 8 في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل منتخب كولومبيا مع بيرو بهدف لكل فريق.
تقدم أليكساندر كاليناس لبيرو في الدقيقة 68 مستغلا عرضية مرت من الدميع ليقابل الكرة بقدمه في الشباك.
وتعادل لويس دياز لكولومبيا في الدقيقة 82 برأسية متابعا رأسية أخرى من جون دوران.
التعادل رفع رصيد كولومبيا للنقطة 13 في المركز الثالث بالتصفيات، كما ارتفع رصيد بيرو للنطقة الثالثة فقط في المركز العاشر والأخير بثلاثة تعادلات وأربع هزائم.
ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة لكأس العالم 2026، بنيما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق مع منتخبات من قارة أخرى من أجل إمكانية التأهل.