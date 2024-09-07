بمشاركة عبد المنعم.. نيس يهزم أجاكسيو وديا

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 02:23

كتب : FilGoal

نيس

تغلب نيس الفرنسي على أجاكسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش التوقف الدولي.

وسجل نيس ثلاثيته في ربع الساعة الأول من المباراة.

البداية أتت بهدف بدر الدين بو عناني في الدقيقة 3.

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ثم أضاف جيريمي بوجا الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وأكمل يوسوفا موكوكو الثلاثية في الدقيقة 14.

وبدأ محمد عبد المنعم هذه المباراة ضمن التشكيل الأساسي.

وانتقل عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي في نهاية أغسطس.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر في بيان رسمي لاتحاد الكرة، قبول اعتذار محمد عبد المنعم مدافع نيس عن عدم الحضور للمعسكر الحالي.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه إرسال عبد المنعم طلب قبول اعتذاره عن عدم الحضور لمعسكر المنتخب الحالي لرغبته في التواجد مع ناديه الجديد والمنتقل إليه منذ أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي 3-0 في أولى مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

محمد عبد المنعم نيس
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