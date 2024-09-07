مدرب كاب فيردي: فوز مصر كان مستحقا ولكن

أبدى بيدرو بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي اعتقاده أن فوز مصر على بلاده كان مستحقا.

وقال بوبيستا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "تعداد سكان كاب فيردي قرابة نصف مليون نسمة، وبالتالي نحن نحاول استغلال العناصر المتاحة خصوصا الشباب".

وأضاف "مباراة ضد منتخب كبير مثل مصر تمنحنا المزيد من الصلابة".

وأوضح "فوز مصر كان مستحقا، ولكننا لم نحصل على اللاعبين إلا قبل يومين من المباراة".

وتابع "توقيت المباراة تسبب في تعقيد الأمور لنا بعض الشيء، ولكني لا أبحث عن أعذار".

واختتم "سنفعل كل ما بوسعنا للفوز على مصر في كاب فيردي".

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مباراته القادمة في ضيافة بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.