مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف مصطفى محمد وربيعة وموعد السفر

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 02:11

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد

كشف مصدر من منتخب مصر عن مستجدات إصابة مصطفى محمد ورامي ربيعة ثنائي الفراعنة خلال مواجهة كاب فيردي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مصطفى محمد سيخضع لأشعة صباح اليوم السبت".

أما عن رامي ربيعة أوضح "اللاعب تعرض لشد خفيف، وسيخضع للكشف الطبي صباح اليوم".

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وتابع "سفر المنتخب إلى بوتسوانا سيكون يوم الأحد".

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مباراته القادمة في ضيافة بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.

مصطفى محمد كاب فيردي منتخب مصر
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