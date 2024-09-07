إبراهيم حسن: كوفئنا على الصعوبات وما تحملناه من ضغوط

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:21

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سعادته بتحقيق الفوز على كاب فيردي وسط الصعوبات التي اضطر المنتخب للتعامل معها.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نعمل مع كل لاعب بصورة مستقلة، ولدينا ميزة في اللاعبين المحترفين لأنهم مروا بفترة تحضير طبيعية وجيدة في بداية الموسم، بينما المشكلة لدى بقية اللاعبين".

وأضاف "تغلبنا على كل هذه الصعوبات وكوفئنا على تعبنا وكل ما تحملناه من ضغوط. كنا خائفين على اللاعبين طوال المباراة وأكثر من لاعب تعرض لمشكلة بسبب الحمل البدني وقلة التدريبات".

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واختتم "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كاب فيردي القوي الذي يملك الكثير من المحترفين في أوروبا".

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

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