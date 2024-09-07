الدرندلي: بداية منتخب مصر موفقة ونأمل أن يكون القادم أفضل.. وموعد انتخابات اتحاد الكرة

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

أبدى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري رضاه عن بداية مشوار منتخب مصر بعد الفوز على كاب فيردي.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 3-0 على كاب فيردي في افتتاح مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس: "بداية موفقة ولابد من مراعاة أن الموسم لم يبدأ بعد محليا، ونأمل أن يكون القادم أفضل".

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وأضاف "البعثة ستسافر السبت في طائرة خاصة لمواجهة بوتسوانا، وإيهاب الكومي سيكون رئيسا للبعثة".

وتابع "نتواصل مع حسام حسن للتنسيق مع الأجندة الدولية في الفترات المقبلة، ونوفر كل شيء للمنتخب ولا ينقصنا شيئا".

وأتم "في شهر أكتوبر المقبل سيتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وثم سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات للمجلس الجديد".

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

مصر خالد الدرندلي تصفيات أمم إفريقيا
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