مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

حسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه كان سيتعرض إلى النقد الشديد بسبب التشكيل الأساسي ضد كاب فيردي.

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون يستحقون كل الثناء خاصة بعد الموسم الطويل، وأيضا اللاعبين محترفين فعلوا معجزة".

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وأضاف "كيف تجلب اللاعبين قبل 4 أيام من المباراة دون فترة إعداد وتلعب ضد منتخب قوي مثل كاب فيردي يلعب حتى آخر دقيقة"؟

وأكمل "تعاملنا بشكل جيد مع كاب فيردي في المباراة، كانت لدينا ظروف سيئة بسبب الإصابات خاصة العضلية".

وشدد "مثلما فوجئتم بالتشكيل وتغيير مراكز اللاعبين، لو حدث شيء سيئ "كنت هتشرح"، أي مدرب لديه فكرة قد تنجح أو تفشل، لكن أعرف إمكانيات تريزيجيه ولعب في كل المراكز في مسيرته الكروية بداية من الأهلي".

وأكمل "صنعنا العديد من الفرص وكنت مقتنعا بالتبديلات، كنت أريد منح بعض الراحة للاعبين مثل مروان عطية بسبب الحمل الكبير والموسم الطويل الذي مر به، لكن إصابة مصطفى محمد ورامي ربيعة تسببت في تغيير بعض أفكاري".

وتابع "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".

وأوضح "مراقبة دفاع كاب فيردي لمحمد صلاح أعطى الحرية لمحمد هاني وأحمد مصطفى زيزو في التقدم وتم استغلال ذلك بطريقة جيدة".

وكشف "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "بالرغم من تقدم كاب فيردي حتى النهاية، إلا حتى اللحظة الأخيرة كانت لدينا فرص محققة، وكنت مصمما على اللعب بهذه الطريقة، طلبت من اللاعبين تنفيذ جمل الكرات الثابتة حتى إذا لم تنجح، لكن لحسن الحظ تمكنا من تسجيل الهدف الأول بتلك الطريقة".

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

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