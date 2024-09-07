مروان عطية: خبرة المواجهة الأولى ضد كاب فيردي ساعدتنا في الفوز

أوضح مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر أنهم استفادوا من مواجهة كاب فيردي السابقة لتحقيق الفوز في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مروان عطية عبر بي إن سبورتس: "3 نقاط مهمة وحضرّنا أنفسنا بشكل جيد ودرسنا كاب فيردي بشكل جيد بعدما حصلنا على خبرة اللعب ضدهم في أمم إفريقيا".

وأضاف "أحاول واجتهد لتنفيذ التعليمات سواء في النادي أو المنتخب، وأتمنى الاستمرار وإسعاد الجماهير".

























































































































الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

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