مروان عطية: خبرة المواجهة الأولى ضد كاب فيردي ساعدتنا في الفوز

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

مروان عطية

أوضح مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر أنهم استفادوا من مواجهة كاب فيردي السابقة لتحقيق الفوز في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وافتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مروان عطية عبر بي إن سبورتس: "3 نقاط مهمة وحضرّنا أنفسنا بشكل جيد ودرسنا كاب فيردي بشكل جيد بعدما حصلنا على خبرة اللعب ضدهم في أمم إفريقيا".

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وأضاف "أحاول واجتهد لتنفيذ التعليمات سواء في النادي أو المنتخب، وأتمنى الاستمرار وإسعاد الجماهير".

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

مصر تصفيات أمم إفريقيا مروان عطية
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