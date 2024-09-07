ثلاثية وإصابة وصدارة.. منتخب مصر يفتتح تصفيات أمم إفريقيا بسحق كاب فيردي

افتتح منتخب مصر طريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز جاء في المباراة رقم 99 للقائد محمد صلاح نجم ليفربول.

وبذلك تتصدر مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

بدأها ربيعة وأنهاها مرموش

بعد بداية هادئة، انطلقت أخطر محاولات مصر بتمريرة من محمد صلاح وتسديدة من عمر مرموش اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 22.

بعد لعب الركنية وصلت الكرة إلى أحمد سيد زيزو ليرسل عرضية حولها رامي ربيعة بالرأس إلى هدف مصر الأول في الدقيقة 23.

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وفي الدقيقة 29 انفرد مصطفى محمد وسدد ولكن أتت الكرة ضعيفة ليتصدى لها الحارس.

وحاول تريزيجيه في الدقيقة 36 بتسديدة بعد تمريرة من صلاح، ولكن مرت الكرة قوية بجوار القائم.

وقبل ختام الشوط الأول، أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة بعد تمريرة من مصطفى محمد.

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إصابة وبدلاء

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي تبديلين بنزول لاروس دوارتي وجيلسون تافاريز بدلا من باتريك أندرادي ودايلون ليفرامنتو.

وفي الدقيقة 50 خرج مصطفى محمد مصابا، ليحل محمد النني بدلا منه.

على الجانب الآخر أتى هيليو فاليرا بدلا من ديروي دوارتي في صفوف كاب فيردي في الدقيقة 64.

وفي صفوف مصر أتى الثنائي إبراهيم عادل ومصطفى فتحي بدلا من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وسريعا في الدقيقة 70 سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث من متابعة لتسديدة مصطفى فتحي.

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وفي الدقيقة 73 حل ديفيد تافاريز بدلا من رايان مينديز في صفوف كاب فيردي.

بينما أتى أحمد رمضان بدلا من محمد حمدي في الدقيقة 79 في رابع تبديلات الفراعنة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة موريتانيا وبوتسوانا غدا السبت.

ويلعب منتخب مصر مباراته القادمة في ضيافة بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.