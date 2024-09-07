اسكواش – نور الشريبني ومصطفى عسل يحصدان لقب بطولة مصر الدولية

توج نور الشريبني ومصطفى عسل بلقب بطولة مصر الدولية للاسكواش 2024.

وتفوقت نور الشربيني في النهائي على نوران جوهر بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 5-11 و11-8 و11-8 و11-8.

وحققت نور اللقب للمرة الثانية في مسيرتها بعد نسخة 2021.

فيما فاز مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1 أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-3 و13-11 و5-11 و11-8.

وحصد عسل لقبه الأول بالفوز على علي فرج حامل لقب آخر 3 نسخ.

"Out of this world lob" 🪐@AliFarag is fighting back against the 'Raging Bull' as looks to take his first game of the Egyptian Open final#EgyptianOpen pic.twitter.com/TOn4tKdUHV — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 6, 2024

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.