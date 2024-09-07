الهدف الأسرع بتاريخ الديوك؟ لا يهم.. إيطاليا تقلب الطاولة على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

فرنسا - إيطاليا - فيديريكو ديماركو

قلبت إيطاليا الطاولة على فرنسا بالتأخر بهدف دون رد إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل برادلي باركولا هدف فرنسا الوحيد، بينما أحرز فيديريكو ديماركو ودافيدي فراتيزي وجياكومو راسبادوري أهداف إيطاليا.

وأحرز باركولا الهدف الأسرع في تاريخ الديوك بعد 13 ثانية فقط من بداية المباراة.

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ويعد فراتيزي هو هداف حقبة لوتشيانو سباليتي المدير الفني للأتزوري برصيد 5 أهداف.

وصنع ساندرو تونالي هدف ديماركو بعدما غاب لمدة 13 مباراة عن إيطاليا بسبب عقوبة الإيقاف بداعي المشاركة في المراهنات.

وبات عثمان ديمبيلي اللاعب رقم 54 الذي يصل لمباراته الـ50 مع منتخب فرنسا.

ولم تستقبل فرنسا ثلاثة أهداف في مباراة رسمية على أرضها منذ 5 يونيو 1999 ضد روسيا.

وللمرة الأولى التي تستقبل فرنسا ثلاثة أهداف ضد إيطاليا منذ 11 أبريل 1954.

ولأول مرة تفوز إيطاليا على فرنسا في حديقة الأمراء بعد ثلاثة تعادلات وخسارة.

وأحرز فقط ثنائي إيطالي في الديوك على ملعب حديقة الأمراء قبل مباراة اليوم وهو أليساندرو ديل بييرو وبييرلويجي كازيراجي في 1997.

وبهدف باركولا، أصبح باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق يسجل لاعبيه لمنتخب فرنسا.

ويعد باركولا اللاعب رقم 26 لفريق العاصمة الفرنسية بالتساوي مع موناكو الذي يحرز مع الديوك.

ويتصدر أولمبيك مارسيليا القائمة بـ36 لاعبا، ويأتي سانت إيتيان في المركز الرابع بـ23 لاعبا بالتساوي مع بوردو.

ويأتي ليون فيما بعد بـ20 لاعبا.

وتمكن منتخب فرنسا من إحراز هدفين فقط من اللعب المفتوح في أخر 8 مباريات.

وحصلت إيطاليا على أول ثلاث نقاط، ونفس الأمر لبلجيكا، لتتصدر إيطاليا ويأتي خلفها بلجيكا، وتحتل فرنسا المركز الثالث، ويتذيل الكيان الصهيوني الترتيب بعد الهزيمة من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هدف مبكر للغاية

افتتح باركولا التسجيل في وقت مبكر للغاية بعد 13 ثانية فقط، وإذا كنت دقيق أكثر وأكثر فالهدف بعد 12 ثانية و6 أجزاء من الثانية بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.

صناعة وتسجيل رائعان

في الدقيقة 30 أحرز ديماركو هدف التعادل بعد تسديدة رائعة على الطائرة، بعد لمسة ولا أروع من ساندرو تونالي.

المهاجم يصنع

صنع ماتيو ريتيجي مهاجم إيطاليا هدف التقدم لفراتيزي في الدقيقة 51 بعدما لعب عرضية أرضية قابلها فراتيزي بتسديدة أرضية سكنت شباك مايك مينيان حارس مرمى فرنسا.

وفي الدقيقة 74 توغل راسبادوري بطريقة رائعة ثم سدد من داخل منطقة الجزاء وتمكن من تسجيل هدف رصاصة الرحمة.

فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية فيديريكو ديماركو دافيدي فراتيزي برادلي باركولا
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