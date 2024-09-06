في المباراة التاسعة دوليا.. إبراهيم عادل يسجل أول أهدافه مع منتخب مصر

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 23:49

كتب : إسلام أحمد

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي

سجل إبراهيم عادل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر معززا من التقدم على كاب فيردي.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 على استاد القاهرة.

وشارك إبراهيم عادل ومصطفى فتحي في الدقيقة 66 بدلا من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

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وفي الدقيقة 70 أطلق مصطفى فتحي تسديدة ارتدت من الحارس تابعها إبراهيم عادل في الشباك.

هدف هو الأول لإبراهيم عادل بقميص منتخب مصر في تاسع مبارياته الدولية.

وأصبح عادل سابع لاعب يسجل بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد كل من عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وتريزيجيه ورامي ربيعة.

وانضم إبراهيم عادل لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش بعمر 20 عاما و5 أشهر في مواجهة ليبيريا.

ثم لعب تحت قيادة إيهاب جلال في 3 مباريات، وكذلك شارك مع روي فيتوريا في مباراتين.

وتعد تلك المباراة الثالثة له تحت قيادة حسام حسن إذ شارك ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو كبديل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

إبراهيم عادل منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا 2025
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