سادس الهدافين مع العميد.. مرموش يعزز تقدم مصر أمام كاب فيردي

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 23:09

كتب : إسلام أحمد

عمر مرموش - منتخب مصر

أضاف عمر مرموش ثاني أهداف منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بفضل هدفي رامي ربيعة وعمر مرموش.

وسجل مرموش الهدف الثاني من انفراد في الدقيقة 45+2 بعد بينية متقنة من مصطفى محمد.

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وسجل مرموش رفقة حسام حسن لأول مرة وأصبح سادس لاعب يهز الشباك تحت قيادة العميد.

سبقه كل من محمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد.

وأصبح حسام حسن ثالث مدرب يسجل معه مرموش بقميص منتخب مصر، بعدما سجل تحت قيادة روي فيتوريا وكارلوس كيروش.

ويواصل مصطفى محمد تألقه بقميص منتخب مصر في 2024، إذ سجل 5 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات العام الجاري.

وفي آخر 11 مباراة بقميص منتخب مصر، ساهم مهاجم نانت بـ 10 أهداف سجل 6 وصنع 4

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

عمر مرموش منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا 2025
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