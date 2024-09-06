هداف مع العميد.. ربيعة يسجل الأول لـ مصر أمام كاب فيردي

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 22:47

كتب : إسلام أحمد

هدف رامي ربيعة - مصر × كاب فيردي

أصبح مركز قلب الدفاع الأكثر تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بعدما سجل رامي ربيعة هدف تقدم الفراعنة ضد كاب فيردي.

وتقدم منتخب مصر بهدف ربيعة ضد كاب فيردي في افتتاح مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2025 على استاد القاهرة.

وأرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها رامي ربيعة برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 24.

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ورفع ربيعة رصيده التهديفي لـ 4 أهداف بقميص منتخب مصر، والثاني له في 2024 بعدما سجل ضد كرواتيا في شهر مارس الماضي.

فيما أرسل أحمد سيد زيزو ثالث تمريرة حاسمة مع منتخب مصر.

وأصبح ربيعة أكثر من سجل لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بتسجيل هدفان في 5 مباريات بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه.

وأصبح مركز قلب الدفاع الأكثر تسجيلا للأهداف مع منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

قلب الدفاع: 3 أهداف (رامي ربيعة 2 – محمد عبد المنعم 1)

الجناح الأيسر: هدفان (تريزيجيه 2)

الجناح الأيمن: هدف (محمد صلاح 1)

المهاجم: هدف (مصطفى محمد 1)

وسيلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات التصفيات الإفريقية.

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