الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

برادلي باركولا

سجل برادلي باركولا الهدف الأسرع في تاريخ فرنسا خلال المباريات الرسمية ضد إيطاليا.

ويواجه منتخب فرنسا منافسه إيطاليا في الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز باركولا الهدف الأسرع في تاريخ الديوك بعد 13 ثانية فقط من بداية المباراة.

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وخطف لاعب باريس سان جيرمان الكرة من جيوفاني دي لورينزو مدافع إيطاليا وانفرد بجيانلويجي دوناروما وتمكن من إحراز الهدف.

وبهدف باركولا، أصبح باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق يسجل لاعبيه لمنتخب فرنسا.

ويعد باركولا اللاعب رقم 26 لفريق العاصمة الفرنسية بالتساوي مع موناكو الذي يحرز مع الديوك.

ويتصدر أولمبيك مارسيليا القائمة بـ36 لاعبا، ويأتي سانت إيتيان في المركز الرابع بـ23 لاعبا بالتساوي مع بوردو.

ويأتي ليون فيما بعد بـ20 لاعبا.

ويتواجد بلجيكا والكيان الصهيوني رفقة إيطاليا وفرنسا في المجموعة.

برادلي باركولا فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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