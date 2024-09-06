انتهت في تصفيات أمم إفريقيا - مصر (3)-(0) كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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ق 83 ركلة جزاء لمصر؟ الراية توقف اللعب للتسلل

ق 79 أحمد رمضان بدلا من محمد حمدي

ق 73 ديفيد تافاريز بدلا من رايان مينديز

ق 70 جووووول إبراهيم عادل يسجل الثالث

ق 65 إبراهيم عادل ومصطفى فتحي بدلا من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو

ق 64 هيليو فاليرا بدلا من ديروي دوارتي

ق 50 محمد النني بدلا من مصطفى محمد المصاب

ق 46 لاروس دوارتي وجيلسون تافاريز بدلا من باتريك أندرادي ودايلون ليفرامنتو

الشوط الثاني

45+2 جوووووول عمر مرموش يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من مصطفى محمد

ق 36 صلاح يمرر لتريزيجيه وتسديدة قوية ولكن بجوار القائم

ق 29 خطيرة لمصطفى محمد ولكن التسديدة بين يدي الحارس

ق 23 جووووول رامي ربيعة يسجل الأول برأسية بعد عرضية من زيزو

ق 22 صلاح يمرر ومرموش يسدد ولكن الكرة تتحول إلى ركنية بعد اصطدامها بالدفاع

بداية المباراة