انتهت في تصفيات أمم إفريقيا - مصر (3)-(0) كاب فيردي
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
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ق 83 ركلة جزاء لمصر؟ الراية توقف اللعب للتسلل
ق 79 أحمد رمضان بدلا من محمد حمدي
ق 73 ديفيد تافاريز بدلا من رايان مينديز
ق 70 جووووول إبراهيم عادل يسجل الثالث
ق 65 إبراهيم عادل ومصطفى فتحي بدلا من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو
ق 64 هيليو فاليرا بدلا من ديروي دوارتي
ق 50 محمد النني بدلا من مصطفى محمد المصاب
ق 46 لاروس دوارتي وجيلسون تافاريز بدلا من باتريك أندرادي ودايلون ليفرامنتو
الشوط الثاني
45+2 جوووووول عمر مرموش يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من مصطفى محمد
ق 36 صلاح يمرر لتريزيجيه وتسديدة قوية ولكن بجوار القائم
ق 29 خطيرة لمصطفى محمد ولكن التسديدة بين يدي الحارس
ق 23 جووووول رامي ربيعة يسجل الأول برأسية بعد عرضية من زيزو
ق 22 صلاح يمرر ومرموش يسدد ولكن الكرة تتحول إلى ركنية بعد اصطدامها بالدفاع
بداية المباراة