انتهت دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(3) إيطاليا

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

فرنسا - إيطاليا - بيليجريني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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انتهت

ق 74: جوووووول جياكومو راسبادوري بعد توغل رائع ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 59: مايك مينيان حارس مرمى فرنسا يمنع الهدف الثالث عن طريق فراتيزي.

ق 51: جوووووول دافيدي فراتيزي بعد تسديدة أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 30: جووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة رائعة على الطائر.

ق 5: رأسية قوية من داخل الـ6 ياردات من قبل دافيدي فراتيزي ترتطم في العارضة.

ق 1: جوووول برادلي باركولا بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.

بداية المباراة

فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية مبابي
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