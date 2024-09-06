انتهت دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(3) إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

انتهت

ق 74: جوووووول جياكومو راسبادوري بعد توغل رائع ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 59: مايك مينيان حارس مرمى فرنسا يمنع الهدف الثالث عن طريق فراتيزي.

ق 51: جوووووول دافيدي فراتيزي بعد تسديدة أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 30: جووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة رائعة على الطائر.

ق 5: رأسية قوية من داخل الـ6 ياردات من قبل دافيدي فراتيزي ترتطم في العارضة.

ق 1: جوووول برادلي باركولا بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.

بداية المباراة