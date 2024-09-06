انتهت دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(3) إيطاليا
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
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انتهت
ق 74: جوووووول جياكومو راسبادوري بعد توغل رائع ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 59: مايك مينيان حارس مرمى فرنسا يمنع الهدف الثالث عن طريق فراتيزي.
ق 51: جوووووول دافيدي فراتيزي بعد تسديدة أرضية.
فراتيسي يسجل الثاني لمنتخب إيطاليا 🔥🇮🇹#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/Ss8uDlOJGT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 6, 2024
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 30: جووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة رائعة على الطائر.
ق 5: رأسية قوية من داخل الـ6 ياردات من قبل دافيدي فراتيزي ترتطم في العارضة.
ق 1: جوووول برادلي باركولا بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.
بداية المباراة