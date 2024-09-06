تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:12
كتب : FilGoal
أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فريقه الأساسي ضد منافسه إيطاليا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: جوناثان كلاوس – إبراهيما كوناتي – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز
خط الوسط: نجولو كانتي – يوسف فوفانا
أمامهما: أنطوان جريزمان – مايكل أوليسيه – برادلي باركولا
خط الهجوم: كيليان مبابي
بينما أعلن لوتشيانو سباليتي تشكيل فريقه.
وجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو باستوني – ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: أندريا كامبياسو – دافيدي فراتيزي – صامويلي ريتشي – ساندرو تونالي – فيديريكو ديماركو
أمامهم: لورينزو بيليجريني
خط الهجوم: ماتيو ريتيجي
ويتواجد منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني ضمن المجموعة الثانية مع إيطاليا وفرنسا.