تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا - مبابي

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فريقه الأساسي ضد منافسه إيطاليا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

أخبار متعلقة:
بمشاركة يحيى عطية الله.. الأهلي ينتصر على دجلة وديا أوباما: أسعى لحصد اللقب الذي ينقصني مع بيراميدز.. وكأس مصر لن تكون الأخيرة الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه في الوسط وحمدي فتحي في الدفاع أمام كاب فيردي

خط الدفاع: جوناثان كلاوس – إبراهيما كوناتي – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي – يوسف فوفانا

أمامهما: أنطوان جريزمان – مايكل أوليسيه – برادلي باركولا

خط الهجوم: كيليان مبابي

بينما أعلن لوتشيانو سباليتي تشكيل فريقه.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو باستوني – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: أندريا كامبياسو – دافيدي فراتيزي – صامويلي ريتشي – ساندرو تونالي – فيديريكو ديماركو

أمامهم: لورينزو بيليجريني

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

ويتواجد منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني ضمن المجموعة الثانية مع إيطاليا وفرنسا.

إيطاليا فرنسا دوري الأمم الأوروبية مبابي
نرشح لكم
الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز وسيط انتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يكشف كواليس مثيرة في الصفقة استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته "القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول بيرناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون.. ما يحدث سخيف
أخر الأخبار
الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) كاب فيردي.. جووووووول 44 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل كاب فيردي - مهاجم فيرونا يقود الهجوم ضد مصر.. وربروتو كارلوس في الدفاع ساعة | منتخب مصر
تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه في الوسط وحمدي فتحي في الدفاع أمام كاب فيردي ساعة | منتخب مصر
بمشاركة يحيى عطية الله.. الأهلي ينتصر على دجلة وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته