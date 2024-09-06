تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فريقه الأساسي ضد منافسه إيطاليا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: جوناثان كلاوس – إبراهيما كوناتي – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي – يوسف فوفانا

أمامهما: أنطوان جريزمان – مايكل أوليسيه – برادلي باركولا

خط الهجوم: كيليان مبابي

بينما أعلن لوتشيانو سباليتي تشكيل فريقه.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو باستوني – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: أندريا كامبياسو – دافيدي فراتيزي – صامويلي ريتشي – ساندرو تونالي – فيديريكو ديماركو

أمامهم: لورينزو بيليجريني

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي

ويتواجد منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني ضمن المجموعة الثانية مع إيطاليا وفرنسا.