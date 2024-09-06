تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه في الوسط وحمدي فتحي في الدفاع أمام كاب فيردي

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد حمدي فتحي في خط الدفاع بجوار رامي ربيعة، بينما يتواجد الجناحان أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه في خط الوسط رفقة مروان عطية.

ويغيب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بسبب الإصابة، فيما وافق الجهاز الفني للمنتخب على بقاء محمد عبد المنعم مع ناديه الجديد نيس الفرنسي لمواصلة الاستعداد.

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ويبدأ محمد صلاح نجم ليفربول بشارة قيادة المنتخب كالعادة في مباراته رقم 99 بقميص مصر.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

البدلاء: المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد حجازي - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، في مجموعة تضم كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

وتنطلق أولى المباريات على أرضية استاد القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة.

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