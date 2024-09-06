بمشاركة يحيى عطية الله.. الأهلي ينتصر على دجلة وديا

انتصر الأهلي على وادي دجلة وديا بهدف دون رد في أولى استعداداته للموسم الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة يحيى عطية الله كأساسي منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الأول

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: يحي عطية الله وأحمد عابدين وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح

الوسط: عمرو السولية وكريم وليد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو

الهجوم: محمود كهربا

وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على استاد التتش.

وحرص الجهاز الفني على الدفع بلاعبي الفريق المشاركين في فترة الإعداد على مدار شوطي ‏المباراة، لتجهيز الجميع فنيا وبدنيا للفترة المقبلة.‏

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة فريق جورماهيا في كينيا منتصف الشهر الجاري، في ‏ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏