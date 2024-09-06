مصدر من الجونة يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال مازن ياسر إلى مودرن

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 20:15

كتب : عمرو نبيل

مازن ياسر لاعب الجونة

كشف مصدر من نادي الجونة عن فشل صفقة انتقال لاعبه مازن ياسر إلى نادي مودرن سبورت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الصفقة تعطلت بسبب طريقة السداد".

وأوضح "مودرن سبورت كان يريد تسديد قيمة الصفقة (14 مليون جنيه) على 7 شبكات كل شيك قيمته 2 مليون جنيه، بينما نريد ثمن الصفقة نقدا دفعة واحدة".

وكان مودرن سبورت قد توصل لاتفاق مع نادي الجونة للتعاقد مع لاعبه مازن ياسر لضم اللاعب مقابل 14 مليون جنيه، قبل تفاقم الخلاف على طريقة الدفع.

الجناح الأيمن صاحب الـ 21 عاما يلعب مع الفريق الأول للجونة منذ بداية الموسم الماضي.

وشارك مازن مع الجونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

من هو مازن ياسر؟

يشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ومن مواليد 2003.

بدأ مسيرته في أكاديمية الأهلي واستمر بها 4 أشهر فقط ثم خضع لاختبار الناشئين وانضم للفريق من 2010 وحتى 2016.

وانتقل للجونة واستمر معهم حتى 2021، حيث انتقل إلى هوراكان الإسباني ثم عاد للجونة مجددا.

ظهر لأول مرة الموسم الجاري مع الفريق منذ يناير 2024 واستطاع تسجيل أول أهدافه الرسمية في الدوري ضد فاركو.

ميركاتو مازن ياسر مودرن سبورت الجونة
نرشح لكم
الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز صفقات الأهلي - يحيى عطية الله.. لاعب الوسط الذي تحول لـ "ظهير متكامل وعصري" كما كشف في الجول – أوباما ينضم إلى بيراميدز محمود وادي يعلن رحيله من بيراميدز "القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول خبر في الجول - المصري يطلب ضم كالوشا.. ورقم صادم من إنبي للموافقة 15 لاعبا.. مودرن سبورت يعلن صفقاته الجديدة
أخر الأخبار
تشكيل كاب فيردي - مهاجم فيرونا يقود الهجوم ضد مصر.. وربروتو كارلوس في الدفاع 2 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه في الوسط وحمدي فتحي في الدفاع أمام كاب فيردي 15 دقيقة | منتخب مصر
بمشاركة يحيى عطية الله.. الأهلي ينتصر على دجلة وديا 28 دقيقة | الدوري المصري
أوباما: أسعى لحصد اللقب الذي ينقصني مع بيراميدز.. وكأس مصر لن تكون الأخيرة 50 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية 51 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الجونة يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال مازن ياسر إلى مودرن ساعة | ميركاتو
تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 3 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته