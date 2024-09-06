مصدر من الجونة يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال مازن ياسر إلى مودرن

كشف مصدر من نادي الجونة عن فشل صفقة انتقال لاعبه مازن ياسر إلى نادي مودرن سبورت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الصفقة تعطلت بسبب طريقة السداد".

وأوضح "مودرن سبورت كان يريد تسديد قيمة الصفقة (14 مليون جنيه) على 7 شبكات كل شيك قيمته 2 مليون جنيه، بينما نريد ثمن الصفقة نقدا دفعة واحدة".

وكان مودرن سبورت قد توصل لاتفاق مع نادي الجونة للتعاقد مع لاعبه مازن ياسر لضم اللاعب مقابل 14 مليون جنيه، قبل تفاقم الخلاف على طريقة الدفع.

الجناح الأيمن صاحب الـ 21 عاما يلعب مع الفريق الأول للجونة منذ بداية الموسم الماضي.

وشارك مازن مع الجونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

من هو مازن ياسر؟

يشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ومن مواليد 2003.

بدأ مسيرته في أكاديمية الأهلي واستمر بها 4 أشهر فقط ثم خضع لاختبار الناشئين وانضم للفريق من 2010 وحتى 2016.

وانتقل للجونة واستمر معهم حتى 2021، حيث انتقل إلى هوراكان الإسباني ثم عاد للجونة مجددا.

ظهر لأول مرة الموسم الجاري مع الفريق منذ يناير 2024 واستطاع تسجيل أول أهدافه الرسمية في الدوري ضد فاركو.