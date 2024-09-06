تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز

وافق ممفيس ديباي على الانتقال إلى كورينثيانز في صفقة انتقال حر.

ممفيس ديباي النادي : لاعب حر كورينثيانز

وانتهى عقد اللاعب الهولندي مع اتليتكو مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب موقع جلوبو البرازيلي فإن النادي البرازيلي توصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 30 للتعاقد معه بعقد يمتد حتى 2026.

ووفقا للموقع فإن ديباي سيحصل على 70 مليون ريال برازيلي خلال العامين مع كورينثيانز أي ما يساوي 11.3 مليون يورو.

وزعم الموقع أن الشركة الراعية للنادي ستغطي جزءا كبيرا من راتب ديباي.

وفي حال نجاح الصفقة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ديباي خارج قارة أوروبا.

وعلى الجانب الآخر إذا تمت الصفقة فسيكون ديباي ثاني هولندي يلعب في الدوري البرازيلي بعد كلارنس سيدورف عندما لعب في بوتافوجو عام 2012.

ولعب ديباي 40 مباراة طوال فترته في أتليتكو مدريد وسجل 13 هدفا وصنع هدفين.

ويحتل كورينثيانز المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 25 نقطة.

ومهدد كورينثيانز بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ يهبط صاحب المركز الـ17.