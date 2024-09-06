صفقات الأهلي - يحيى عطية الله.. لاعب الوسط الذي تحول لـ "ظهير متكامل وعصري"

لاعب وسط تحول لظهير أيسر، فأقصى البرتغال وأبكى كريستيانو رونالدو، واليوم يرتدي قميص الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

بدأ يحيى عطية الله مشواره مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر.

FilGoal.com يبدأ معكم سلسلة صفقات الأهلي 2024-25 للتعرف عن الوافدين الجدد عن قرب سواء مسيرتهم أو طريقة لعبهم.

وكتب الظهير الأيسر المغربي عبر إنستجرام عقب انضمامه قائلا: "يسرني ويشرفني أن أكون جزءًا من نادي الأهلي العظيم، فريق القرن. الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق، وأنا ممتن لهذه الفرصة".

وأكمل "هدفي هو أن أكون إضافة حقيقية للفريق والمساهمة في كتابة فصل جديد من الإنجازات والألقاب، مستلهمًا من تاريخ الأهلي المجيد وعزيمته التي لا تعرف المستحيل".

"في البداية كنت أفضل اللعب في وسط الميدان، ولكن مع الوقت أصبحت معتادا على اللعب في مركز الظهير الأيسر"، هكذا تحدث عطية الله عن بداياته عبر موقع "فيفا".

ابن مدينة آسفي المغربية بدأ مسيرته في فريق النجيمة في موسم 2005-06 كصانع ألعاب في فئات الناشئين والشباب.

خاض اختبارات في نادي أولمبيك آسفي لكن لم يتم قبوله في البداية.

في نهاية 2012 بدأ الفرنسي كوجير لوران مدرب آسفي ضم لاعبين شباب وتصعيدهم للفريق الأول وكان من بينهم يحيى عطية الله.

ظهور عطية الله جاء بعد فترة وجيزة من صعود عبد الرازق حمد الله وتألقه وتصدره ترتيب هدافي الدوري المغربي آنذاك.

ووقع عطية الله على عقد لمدة 5 مواسم مع آسفي بعمر 18 عاما.

وأشركه المدرب المؤقت للفريق “لورون” آنذاك خلال مقابلة الفريق ضد المغرب الفاسي، كأول ظهور له، ليبدأ بعد ذلك في صناعة مسيرته مع الفريق حتى أصبح مع مرور السنوات من بين الركائز الأساسية لأولمبيك آسفي، وعميده الذي يعول عليه داخل التركيبة البشرية للنادي المسفيوي.

وفي موسم 2014-15 أصبح من عناصر الفريق الأساسية قبل أن يتمم عامه الـ 20، وشارك في أكثر من مركز كصانع ألعاب وظهير وأيضا جناح.

وخلال 26 مباراة سجل هدفين وصنع آخر بالدوري المغربي كانطلاقة موفقة رفقة الكبار.

في الموسم الماضي تراجع الأداء لكنه ساهم في وصول الفريق لنهائي كأس العرش المغربي لأول مرة في تاريخهم وخسر من المغرب الفاسي بنتيجة 2-1.

تألق في موسم 2017-18 مع الفريق الميسيفوي وسجل 4 أهداف وصنع 3 في 22 مباراة، منها هدف من ركلة حرة مباشرة.

وبات موسم 2018-19 الأفضل ليحيى بعدما شارك في 28 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

بنهاية الموسم في المركز الرابع مع آسفي بالدوري المغربي، انطلق يحيى لخوض أول تجربة أوروبية له مع فولوس اليوناني إذ وقع له عقدا يمتد لـ 3 مواسم.

التقارير المغربية شددت على إمكانية اللاعب على شغل مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط.

انتقال يحيى لأوروبا جاء رغم عروض عديدة محلية من الوداد والجيش الملكي واتحاد طنجة آنذاك.

خاض 13 مباراة في بلاد الإغريق سجل خلالها هدفا وحيدا.

وفي ديسمبر من 2019 أي بعد 4 أشهر على انطلاق الموسم فسخ اللاعب البالغ 24 عاما آنذاك تعاقده.

وبعد أيام انضم لصفوف الوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

عقب انضمامه قال اللاعب في حوار: "أنا أعشق التحدي، ودخول مثل هذه التجارب يرفع من مستوى اللاعب ويطور إمكانياته، كما أن المنافسة لن تزيدني إلا اجتهادا ومثابرة، لذلك لا أخشاها، لأنها جزء من اللعبة".

أصبح لاعبا أساسيا في الفريق وخاض 17 مباراة صنع خلالها 3 أهداف في الدوري ودوري الأبطال الذي ودعه من نصف النهائي ضد الأهلي.

وفي موسم 2020-21 صنع 4 أهداف وسجل 2 في الدوري ساهم خلالها بحصد لقب الدوري المغربي مع الوداد.

وفي الموسم التالي 2021-22 سجل هدفا وصنع 3 في 24 مباراة وتوج مجددا بلقب الدوري بل وتواجد في التشكيل المثالي للموسم بالإضافة لاختياره كأفضل لاعب في الوداد.

كما ساهم في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بالفوز 2-0 في الدار البيضاء.

تألقه المحلي والقاري دفع وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ المغرب لضمه خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية خلال اللقاء الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022 لأول مرة بعمر 27 عاما.

ووصف عطية الله تلك التجربة: "صحيح عشت هذه اللحظات داخل الوداد، لكن الأمر مختلف تماما بتمثيل منتخب بلادك وأن تكون حاضرا معه في أهم مباراة خلال العام، لذلك هي لحظة تاريخية وخالدة في مشواري بل الأهم حتى الآن".

قبل كأس العالم في ديسمبر 2022 رحل خليلوزيتش وعوضه وليد الركراكي مدربه في الوداد والذي قرر الاعتماد عليه في المونديال.

وقبل أشهر من انطلاق المونديال وإقامة القرعة كان يُمنى عطية الله النفس بلقاء "رونالدو والبرتغال مجددا، لرد دين نسخة روسيا 2018، لأننا كنا أفضل منهم ولم نستحق الخسارة".

بالفعل تواجد عطية الله في قائمة أسود أطلس في المونديال القطري كواحد من الثلاثي المحلي الذي انضم رفقة الركراكي.

شارك كبديل ضد كرواتيا ثم بلجيكا وكذلك إسبانيا في دور الـ 16.

وحظي عطية الله بفرصة مثالية لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة، اللعب أساسيا لأول مرة وضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وبالفعل صاحب الـ 27 عاما أرسل عرضية من الجهة اليسرى لاستاد الثمامة ارتقى لها يوسف النصيري وأودعها في الشباك، هدف كان وزنه ذهبا لأنه قاد المغرب لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، والأهم أنه من "رد الدين" كما أراد.

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بعد المباراة قال عبر موقع فيفا "أريد أن أشكر جميع المدربين الذين تدربت معهم في هذا المركز، وكل الشكر خاصة للمدرب وليد الركراكي، مدربنا السابق في الوداد ومدربنا الحالي في المنتخب الوطني".

"الركراكي ساعدني كثيرًا، أعطاني الملاحظات، علمني كيف أدافع وكيف أهاجم، استفدت من ذلك، وكلل الله مجهودنا بالنجاح. إنه الأخ، والصديق، وأفضل مدرب في العالم".

عاد عطية الله للمغرب وتم تكريمه من الملك وبدأت العروض الأوروبية والعربية تنهال عليه بدءا من مونبيلييه الفرنسي والاتفاق السعودي وكذلك الأهلي وأندية إيطالية وبلجيكية.

في موسم 2022-23 خاض 44 مباراة مع الوداد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 وخسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة ثم لقب دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي رغم تسجيله هدفا في شباك محمد الشناوي من ركلة حرة مباشرة.

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ورغم تعاقب المدربين في الوداد بعد رحيل الركراكي إلا أنه واصل التسجيل من الركلات الحرة مباشرة والتي وصل عددها لـ 4 خلال 4 مواسم.

قضى يحيى موسم 2023-24 مع الوداد وخاض 23 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3، إذ خسر نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى لصالح صنداونز.

عادل رمزي مدرب الوداد السابق والذي قاده بداية الموسم الماضي أشاد بيحيى عطية الله قائلا عبر القناة الأولى: "يحيى إضافة كبيرة للأهلي وسعيد لتلك الخطوة".

ووصفه "لاعب متكامل وعصري، ولديه جانب تقني جيد، ويستطيع تقديم الإضافة في الخط الهجومي، ويستطيع خوض مباريات عديدة على المستوى البدني".

وتابع "يحيى اعتاد الضغوط وهذا أمر مهم من قبل مع الوداد، وسيشكل إضافة للأهلي، وهو اختيار صحيح لهم".

وواصل "عملت معه من قبل، والمهم هو شخصيته ولا يشعر بالضغوط ويستطيع تحمل المسؤولية دون أن يتأثر وهذه من نقاط قوته، وهو ما ظهر في كأس العالم بقطر".

وفي فبراير 2024 انتقل يحيى مقابل 500 ألف دولار لـ سوتشي الروسي.

ولم ينس يحيى عطية الله الوداد رغم رحيله وأدان له بالفضل: "كان الهدف واحدا هو تحقيق الفوز مع فريق الوداد الرياضي، الذي احتضنني ومنحني ثقته. أنا بدوري لم أبخل عليه بشيء يمكنني فعله. قدمت كل ما بجعبتي سعيا لتحقيق النجاح، ولن أكون جاحدا للاعتراف، فالإنجازات التي حققتها كانت بفضل الوداد، مثل البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا والاستدعاء للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم وبلوغ نصف النهائي".

هدفه الوحيد جاء في شباك سبارتاك موسكو وأنهى سلسلة 4 تعادلات متتالية، ما جعل يتواجد في التشكيل المثالي للجولة 24 بالدوري الروسي.

YAHYA ATTIAT ALLAH SCORES HIS FIRST GOAL FOR FC SOCHI 🤩🇲🇦🇷🇺 pic.twitter.com/JuvKr0u8Mt — Moroccan Players 🇬🇧🇲🇦 (@JMA_EN) April 13, 2024

خاض يحيى 11 مباراة صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفا لكن هذا لم يمنع فريقه من الهبوط للدرجة الثانية.

ورغم النهاية المخيبة إلا أن يحيى رأى أن مسيرته مع الفريق كانت جيدة وفقا لتصريحاته عبر موقع "هسبورت" المغربي إذ قال: "بالنسبة لي في مركز الظهير الأيسر بعد انتقالي إلى الفريق، فأنا راض جدا عما قدمته، كيف لا والأرقام الفردية تجعلني من بين أفضل الأظهرة في الدوري".

نشبت أزمة بين اللاعب والفريق الروسي، إذ كشف النادي أن اللاعب لم يسافر روسيا لخوض الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ورغم أن مفاوضاته مع الأهلي شهدت شدا وجذبا في البداية إلا أن الأهم أتم الانتقال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

https://www.youtube.com/watch?v=bfYGqrK14gg

وصف عادل رمزي عطية الله بـ "المتكامل"، فماذا حقق يحيى في الدوري الروسي.

خاض 10 مباريات منها 5 كأساسي، سجل هدفا من أصل 1.1 لكل تسديدة في 90 دقيقة.

صنع 3 أهداف جميعها وهو يلعب كظهير أيمن، بالإضافة لـ 4 فرص محققة للتسجيل.

لمس الكرة بمعدل 39.3 مرة في المباراة، ومرر 19.3 تمريرة صحيحة لكل مباراة بنسبة 77%.

المميز أنه يمرر للأمام في منتصف ملعب خصمه بـ 10.7 تمريرات في المباراة، وفي المقابل يمرر في منتصف ملعبه بـ 9.6 لكل مباراة.

ويرسل 2.2 تمريرة طولية بنسبة دقة 46%، ويقطع مسار الكرة 0.4 لكل مباراة، ويستعد الكرة بعرقلة 1.3 مرة في المباراة.

وفاز بـ 2.3 صراع ثنائي سواء أرضي أو هوائي، ويحصل على 0.5 خطأ لصالحه في المباراة.

* الخريطة الحرارية لعطية الله في الدوري الروسي.

ومن أجل التركيز أكثر على أرقامه خاصة في النصف الأول من الموسم الماضي كونه خاضه أساسيا قبل رحيله عن الوداد.

خاض 11 مباريات جميعها كأساسي، سجل هدفين من أصل 1.6 لكل تسديدة في 90 دقيقة.

صنع هدفين بالإضافة لـ 0.8 فرصة محققة للتسجيل لكل مباراة.

ومرر 39.5 تمريرة صحيحة لكل مباراة بنسبة 83%.

ويرسل 3.2 تمريرة طولية بنسبة دقة 65%، ويقطع مسار الكرة 3.5 مرة لكل مباراة، ويستعد خلال المباراة 9.3 مرة.

وفاز بـ 5.6 صراع ثنائي سواء أرضي أو هوائي، ويحصل على 1.1 خطأ لصالحه في المباراة.

* الخريطة الحرارية لعطية الله في الدوري المغربي.

وإذا أجرينا مقارنة مع علي معلول الذي سيخلفه حتى النصف الأول من الموسم على الأقل.

فمعلول خاض 8 مباريات كأساسي من أصل 9 في الدوري المصري الموسم المنقضي دون أن يسجل وصنع هدفا وحيدا.

لمس معلول الكرة بمتوسط 77.6 مرة في المباراة وصنع 5 فرص محققة للتسجيل.

ويمرر 47.6 تمريرة صحيحة بنسبة 84% من 31 في منتصف ملعب الخصم، ويتساوى مع المغربي بـ 2.2 تمريرة طولية في كل مباراة.

استعاد معلول الكرة 3 مرات لكل مباراة في الدوري، فيما قطع مسار الكرة مرة واحدة لكل مباراة.

وفاز التونسي بـ 2.2 صراع أرضي وهوائي، لكنه فقد الاستحواذ 15.8 مرة في المباراة، وحصل على 0.6 خطأ لصالحه.

* خريطة علي معلول الحرارية في الدوري المصري.

عطية الله صرّح قائلا من قبل لموقع الأهلي الرسمي: "علي معلول لاعب كبير وله بصمة مميزة مع الفريق خلال السنوات الماضية، وهو أحد أفضل اللاعبين ‏الأجانب الذين مروا على الأهلي، ولديه مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأتمنى أن أسير على خطاه، وأن أحقق نفس ‏مسيرته الناجحة".

تتشابه الأرقام قليلا خاصة مع اعتماد الأهلي الدائم على الجبهة اليسرى في قيادة هجماته وهو ما يعني أن يحيى عطية الله سيكون ورقة مهمة وأساسية في تشكيل كولر لمحاولة تأدية واجبات ومهام معلول.

يحيى عطية الله اختار من قبل قدوته: "كنت دائما أتابع مارسيلو، يعجبني طريقة لعبه الهجومية، كان مثلي الأعلى في هذا المركز".

فهل سيكون يحيى عطية الله البديل المثالي لتعويض معلول، هذا ما ستجيب عنه المباريات وأداء اللاعب؟