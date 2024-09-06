وسيط انتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يكشف كواليس مثيرة في الصفقة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

كشف جورج جاردي وسيط انتقال فيكتور أوسيمين من نابولي إلى جالاتاسراي عن كواليس مثيرة تخص الصفقة.

ورحل المهاجم النيجيري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وقال جاردي لموقع توتو ميركاتو ويب: "بدأنا العمل على الوصول إلى اتفاق لانتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يوم الجمعة الساعة 12:01 عقب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى".

أخبار متعلقة:
بارالمبياد باريس - رغم تحطيم الرقم البارالمبي.. فاطمة عليان تحصد فضية في رفع الأثقال استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه بارالمبياد باريس - ميدالية جديدة.. مصر تحقق البرونزية في الكرة الطائرة جلوس أمام ألمانيا حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته

وأضاف "سألت نابولي عن إمكانية رحيل أوسيمين على سبيل الإعارة، عندما حصلت على الضوء الأخضر من الإدارة، تواصلت مباشرة مع جالاتاسراي، وقلت لهم إن هذه الصفقة يجب أن تغلق".

وأكمل "أوسيمين قال نعم على الفور لأن جالاتاسراي نادي عظيم والصفقة انتهت خلال 48 ساعة فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "أوسيمين تحدث مع أوكان بوروك مدرب الفريق وقال له إنه يلعب 4-2-3-1، لكن بسبب انضمامه فسيغير الطريقة وسيلعب بمهاجمين".

وقرر نابولي قبل عرض جالاتاسراي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وصرح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي أمس الأحد عن رفضه عودة أوسيمين للفريق وتقديره لقرار إدارة النادي.

فيكتور أوسيمين نابولي الدوري الإيطالي جالاتا سراي
نرشح لكم
الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته "القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول بيرناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون.. ما يحدث سخيف
أخر الأخبار
الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) كاب فيردي.. جووووووول 44 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل كاب فيردي - مهاجم فيرونا يقود الهجوم ضد مصر.. وربروتو كارلوس في الدفاع ساعة | منتخب مصر
تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر - زيزو وتريزيجيه في الوسط وحمدي فتحي في الدفاع أمام كاب فيردي ساعة | منتخب مصر
بمشاركة يحيى عطية الله.. الأهلي ينتصر على دجلة وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته