وسيط انتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يكشف كواليس مثيرة في الصفقة

كشف جورج جاردي وسيط انتقال فيكتور أوسيمين من نابولي إلى جالاتاسراي عن كواليس مثيرة تخص الصفقة.

ورحل المهاجم النيجيري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وقال جاردي لموقع توتو ميركاتو ويب: "بدأنا العمل على الوصول إلى اتفاق لانتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يوم الجمعة الساعة 12:01 عقب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأضاف "سألت نابولي عن إمكانية رحيل أوسيمين على سبيل الإعارة، عندما حصلت على الضوء الأخضر من الإدارة، تواصلت مباشرة مع جالاتاسراي، وقلت لهم إن هذه الصفقة يجب أن تغلق".

وأكمل "أوسيمين قال نعم على الفور لأن جالاتاسراي نادي عظيم والصفقة انتهت خلال 48 ساعة فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "أوسيمين تحدث مع أوكان بوروك مدرب الفريق وقال له إنه يلعب 4-2-3-1، لكن بسبب انضمامه فسيغير الطريقة وسيلعب بمهاجمين".

وقرر نابولي قبل عرض جالاتاسراي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وصرح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي أمس الأحد عن رفضه عودة أوسيمين للفريق وتقديره لقرار إدارة النادي.