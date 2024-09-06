بارالمبياد باريس - رغم تحطيم الرقم البارالمبي.. فاطمة عليان تحصد فضية في رفع الأثقال

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 19:14

كتب : إسلام أحمد

فاطمة عليان - بارالمبياد باريس

حققت فاطمة عليان تحقق الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 67 كجم في بارالمبياد باريس 2024.

وتعد تلك الفضية الأولى لـ مصر في باريس 2024.

ورفعت فاطمة في المحاولة الأولى 130 كجم ثم تبعته برفع وزن 134 كجم.

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وكسرت فاطمة في المحاولة الثالثة الرقم القياسي البارالمبي بوزن قدره 139 كجم.

لكن الصينية يوجياو تان -صاحبة الرقم العالمي- رفعت وزن 140 كجم وفازت بالذهبية والرقم القياسي الأولمبي.

وبذلك اكتفت فاطمة بالفضية.

ثم أجرت الصينية محاولة إضافية بعد ضمان الذهبية من أجل كسر الرقم البارالمبي والعالمي وبالفعل رفعت وزن 142 كجم لتكسر كلا الرقمين.

ورفعت مصر رصيدها في الميداليات ببارالمبياد باريس 2024 لـ 4 بعد ذهبيتين تحققا أمس في رفع الأثقال عن طريق محمد المنياوي ورحاب أحمد، وبرونزية في الكرة الطائرة جلوس.

وتعد تلك الفضية رقم 65 في تاريخ مصر بالبارالمبياد تاريخيا.

وارتقت مصر للمركز الـ 37 في الترتيب العام لبارالمبياد باريس 2024.

وتقام فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

فاطمة عليان بارالمبياد باريس باريس 2024 رفع أثقال
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