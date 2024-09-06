استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه

تعرض ياكوبو رامون لاعب ريال مدريد إلى إصابة خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وحسب صحيفة ماركا فإن المدافع الإسباني تعرض لإصابة عضلية.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب سيبتعد عن ريال مدريد لمدة أسبوعين.

ووفقا للصحيفة سيتم تصعيد خوان مارتينيز من فريق كاستيا لتعويض غياب رامون.

اللاعب صاحب الـ19 عاما كان على مقاعد بدلاء الفريق في السوبر الأوروبي ضد أتالانتا وفي مباريات الدوري الإسباني الماضية.

ولجأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إلى رامون بسبب النقص العددي والإصابات التي تعرض لها لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وتعتبر هذه الإصابة هي التاسعة في الفريق بعد كل من:

إيدير ميليتاو، وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، وداني سيبايوس، وخوان مارتينيز، وديفيد ألابا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط بالتساوي مع أتليتكو مدريد وفياريال.

ويبتعد مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، إذ لدى الفريق الكتالوني العلامة الكاملة بـ12 نقطة.

وسيواجه ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني يوم 14 سبتمبر المقبل عقب انتهاء التوقف الدولي.