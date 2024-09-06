بارالمبياد باريس - ميدالية جديدة.. مصر تحقق البرونزية في الكرة الطائرة جلوس أمام ألمانيا

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 18:28

كتب : إسلام أحمد

مصر - كرة طائرة جلوس

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 3-2 في مباراة المركز الثالث.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وخسر الثاني بصعوبة بنتيجة 25-23.

أخبار متعلقة:
بارالمبياد باريس – بعد عودته من إصابة طويلة.. شريف عثمان يحتل المركز قبل الأخير في رفع الأثقال بارالمبياد باريس – ذهبية جديدة لمصر.. رحاب أحمد تتوج في رفع الأثقال بارالمبياد باريس - الميدالية الأولى ذهبية.. المنياوي يتوج في رفع الأثقال بارالمبياد باريس - منتخب الطائرة جلوس يخسر أمام إيران ويلعب على البرونزية

وفي الشوط الثالث تقدم منتخب مصر مجددا بنتيجة 25-23، ثم خسر الرابع بنفس النتيجة.

وحسم الفراعنة البرونزية في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15-10 في مباراة استمرت لساعتين.

وتعد تلك البرونزية الثالثة لـ مصر في الكرة الطائرة جلوس بارالمبيا بعد 2004 و2016.

ورفعت مصر رصيدها في الميداليات ببارالمبياد باريس 2024 لـ 3 بعد ذهبيتين تحققا أمس في رفع الأثقال عن طريق محمد المنياوي ورحاب أحمد.

وتحتل مصر حاليا المركز الـ 43 في الترتيب العام لبارالمبياد باريس 2024.

وتقام فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

كرة طائرة جلوس بارالمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
اسكواش – نور الشريبني ومصطفى عسل يحصدان لقب بطولة مصر الدولية بارالمبياد باريس - رغم تحطيم الرقم البارالمبي.. فاطمة عليان تحصد فضية في رفع الأثقال اسكواش – رباعي مصري في نهائي بطولة مصر المفتوحة بارالمبياد باريس – بعد عودته من إصابة طويلة.. شريف عثمان يحتل المركز قبل الأخير في رفع الأثقال بارالمبياد باريس – ذهبية جديدة لمصر.. رحاب أحمد تتوج في رفع الأثقال بارالمبياد باريس - منتخب الطائرة جلوس يخسر أمام إيران ويلعب على البرونزية بارالمبياد باريس - الميدالية الأولى ذهبية.. المنياوي يتوج في رفع الأثقال اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة
أخر الأخبار
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يهزم أجاكسيو وديا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب كاب فيردي: فوز مصر كان مستحقا ولكن 10 ساعة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف مصطفى محمد وربيعة وموعد السفر 10 ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كارلوس ستراندبيرج 10 ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - بداية موفقة لحامل اللقب.. كوت ديفوار تهزم زامبيا بهدفي كراسو 10 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة ديانج.. مالي تتعادل مع موزمبيق 11 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن: كوفئنا على الصعوبات وما تحملناه من ضغوط 11 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا – بوركينا تخطف التعادل من السنغال في الوقت القاتل 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 2 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 3 خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي 4 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته