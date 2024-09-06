بارالمبياد باريس - ميدالية جديدة.. مصر تحقق البرونزية في الكرة الطائرة جلوس أمام ألمانيا

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 3-2 في مباراة المركز الثالث.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وخسر الثاني بصعوبة بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الثالث تقدم منتخب مصر مجددا بنتيجة 25-23، ثم خسر الرابع بنفس النتيجة.

وحسم الفراعنة البرونزية في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15-10 في مباراة استمرت لساعتين.

وتعد تلك البرونزية الثالثة لـ مصر في الكرة الطائرة جلوس بارالمبيا بعد 2004 و2016.

ورفعت مصر رصيدها في الميداليات ببارالمبياد باريس 2024 لـ 3 بعد ذهبيتين تحققا أمس في رفع الأثقال عن طريق محمد المنياوي ورحاب أحمد.

وتحتل مصر حاليا المركز الـ 43 في الترتيب العام لبارالمبياد باريس 2024.

وتقام فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.